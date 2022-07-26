Вечірнє зведення Генштабу: росіяни вдарили з авіації по Покровську та Новолуганську
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 26 липня.
- На Волинському та Поліському напрямках фіксують повітряну розвідку дронами у прикордонних районах Волинської області.
- На Сіверському напрямку росія обстріляла цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Хрінівка, Сеньківка та низки інших.
- На Харківському напрямку російська армія обстрілювала українські позиції з артилерії зокрема неподалік Борщового, Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного, вдарила з авіації біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Російські розвідники намагались розкрити побудову оборони українських військових у районі населеного пункту Чепіль — окупантів знешкодили.
- На Словʼянському напрямку росія обстріляла з артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інші селища. Також окупанти намагались просунутися неподалік Богородичного, успіху не мали та відійшли.
- На Краматорському напрямку були артилерійські обстріли поблизу Райгородка, Закітного, Серебрянки, Верхньокамʼянського, Виїмки, Переїзного та Білогорівки. Також росіяни вдарили з авіації біля Григорівки та безуспішно намагалися розвідати позиції Сил оборони в районі Верхньокамʼянського.
- Спробу окупантів покращити тактичне положення в районі Івано-Дарʼївки українські воїни відбили та змусили воррога тікати.
- На Бахмутському напрямку росія обстріляла військову та цивільну інфраструктуру в районах Берестового, Соледару, Покровського, Веселої Долини, Вершини, Кодеми, Майорська і Торецька. Крім цього, росіяни вдарили з авіації по Покровську та Новолуганську.
- Спроби росіян штурмувати в районах Берестового, Соледару та Семигірʼя українські військові відбили. Тривають бої зі штурмовою групою в районі Покровського.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів, але систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Веселе, Піски, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Велика Новосілка, Новопіль, Малинівка, Новоселівка, Новоандріївка, Малі Щербаки та низки інших.
- Біля Малинівки росія вдарила з авіації і штурмувала у районах сіл Павлівка та Благодатне, однак отримала відсіч та відійшла.
- На Південнобузькому напрямку основні зусилля рф продовжує зосереджувати на утриманні займаних позицій, веде повітряну розвідку дронами та здійснює обстріли вздовж лінії зіткнення.
Також Генеральний штаб України повідомив, що у росії — системна проблема з поповненням особовим складом, вона вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.