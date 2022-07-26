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Вечірнє зведення Генштабу: росіяни вдарили з авіації по Покровську та Новолуганську

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 26 липня.

Також Генеральний штаб України повідомив, що у росії — системна проблема з поповненням особовим складом, вона вже намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, представників віддалених регіонів та ув’язнених злочинців.