Прогрес в антикорупції та енергетиці, але треба більше: у ЄС підготували звіт про виконання Україною Угоди про Асоціацію

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз підготував звіт про виконання Україною реформ для реалізації Угоди про Асоціацію. Там зазначили, що в багатьох галузях є прогрес, але потрібно продовжувати цей рух.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії.

«У 2021 році Україна продовжила курс на реформи та євроінтеграцію. Після рішення Європейської Ради надати Україні перспективу членства в ЄС і статус країни-кандидата Україні необхідно продовжити реформи, особливо у сферах правосуддя, верховенства права, боротьби з корупцією та дотримання базових прав», — зазначив єврокомісар із питання розширення Олівер Варгеї.

Звіт охоплює період з 1 грудня 2020 року до 24 лютого 2022-го. У ЄС зазначають, що навіть під час повномасштабної війни з росією Україна продовжує приділяти значну увагу євроінтеграції.

У сфері антикорупції та верховенства права ЄС привітав ухвалення важливих законів про судову реформу, зокрема про перезапуск Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також був ухвалений новий закон про НАБУ, а Вищий антикорупційний суд продовжував нарощувати позитивну репутацію. Крім цього, Україна ухвалила закон про захист викривачів корупції. Водночас Євросоюз наголошує, що конкурс на обрання голови САП досі не завершений, а Конституційний суд потребує серйозної реформи.

У сфері держуправління Україна схвалила закон про реформу держуправління згідно з європейськими стандартами. Також уряд відновив проведення конкурсів на держслужбу. Однак втручання влади в роботу «Нафтогазу» викликали занепокоєння щодо реформи корпоративного управління. Цей закон ухвалили поки лише в першому читанні.

У сфері фінансів українська фінансова система залишалася стабільною навіть під час коронавірусної кризи. Однак деякі події в НБУ поставили під сумнів його незалежність.

У сфері енергетики в Україні продовжував діяти вільний ринок електроенергії, але з певними маніпуляціями. Водночас Україна виконала стратегічну ціль — 16 березня 2022 року повністю відключилася від мережі росії та білорусі та приєдналася до європейської.

У сфері екології Україна має незначний успіх. Зокрема, уряд презентував свій план внеску на виконання Паризької кліматичної угоди та розпочав діалог із ЄС про приєднання до «Зеленої угоди».

У сфері цифрової трансформації Україна має серйозний прогрес. Парламент ухвалив закон про створення регулятора комунікацій, що є важливим кроком для того, щоб привести своє законодавство у відповідність до норм Євросоюзу.

Загалом у ЄС вважають, що Україна виконує всі необхідні критерії для продовження безвізового режиму з Європейським Союзом.

«Однак необхідні подальші зусилля, зокрема у сфері боротьби з корупцією, відмиванням грошей, попередження організованої злочинності та боротьби з нею», — підкреслили там.