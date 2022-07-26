Росіяни обстрілюють Соледар на Донеччині. Під вогнем опинилися «Артемсіль» і приватний сектор

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Російські окупанти 25 липня обстріляли підприємство «Артемсіль» у Соледарі, а вже сьогодні вранці відкрили вогонь по приватному сектору міста.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

За кілька годин рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу на підприємстві, але вранці росіяни продовжили обстрілювати приватний сектор.

«Буквально за пів години після ліквідації нашими вогнеборцями пожеж, що виникли після обстрілів, почалися нові артилерійські атаки, унаслідок яких загорівся ще один будинок», — зазначили в МВС.