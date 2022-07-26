Мовний омбудсмен отримав рекордну кількість скарг на порушення закону про мову. Найбільше — на сайти в інтернеті

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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що за останні 10 днів отримав рекордну кількість скарг. З 16 липня запрацювали нові норми мовного закону.

Про це він написав у своєму Facebook.

Протягом 16—25 липня до Секретаріату уповноваженого з захисту державної мови надійшло 502 скарги.

«Очікувано, що переважна більшість цих повідомлень, а саме 79%, стосуються порушень ч. 6 ст. 27 Закону, яка набрала чинності 16 липня 2022 року і яка регламентує застосування державної мови інтернет-представництвами», — пояснив Кремінь.

За його словами, кожне друга скарга стосується норми закону, яка передбачає, що всі українські інтернет-сайти повинні завантажуватися за замовчуванням саме українською мовою.