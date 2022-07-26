Керівниця Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку

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Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про звільнення.

У своєму Facebook у сторіз вона опублікувала скрин заяви на звільнення з посади першого заступника голови ФДМ. У заяві Батова просить премʼєр-міністра Дениса Шмигаля звільнити її за власним бажанням з 10 серпня 2022 року. Причини свого рішення вона пообіцяла пояснити пізніше.