Керівниця Фонду держмайна Ольга Батова подала у відставку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Виконувачка обов’язків голови Фонду державного майна Ольга Батова написала заяву про звільнення.
У своєму Facebook у сторіз вона опублікувала скрин заяви на звільнення з посади першого заступника голови ФДМ. У заяві Батова просить премʼєр-міністра Дениса Шмигаля звільнити її за власним бажанням з 10 серпня 2022 року. Причини свого рішення вона пообіцяла пояснити пізніше.
- Ольга Батова стала першим заступником голови Фонду держмайна у грудні 2021 року. 17 лютого 2022 року Верховна Рада звільнила Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду, після чого його обовʼязки почала виконувати Батова.