МЗС Естонії запропонує Євросоюзу припинити видачу шенгенських віз росіянам

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Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його відомство готує пропозицію до Європейського Союзу щодо припинення видачі шенгенських віз росіянам.

Про це повідомляє ERR.

«Cправді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно», – сказав голова МЗС Естонії.

За словами Урмаса Рейнсалу, питання про візи для російських громадян уже обговорювалося у Євросоюзі в березні, але на той час у росії існували обмеження через коронавірус, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Нині Міністерство закордонних справ Естонії хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів.

«Я уже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку для цієї ініціативи», — сказав Рейнсалу.

«Нам потрібно, щоб усі країни були «за». Ми збираємося піти з цим питанням щодо нового кола, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні», — додав він.

На думку Рейнсалу, Естонія також має оцінити, чи варто відкликати вже видані візи за певних підстав.