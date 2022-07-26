Бізнесмен Корбан заявив, що його випустили з транзитної зони до Польщі

Новини

Олександр Течинський / «Бабель»

Бізнесмена Геннадія Корбана випустили з транзитної зони і наразі він перебуває у Польщі.

Про це він повідомив у Facebook.

«Я вийшов із транзитної зони. На цей час я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі «громадянство» моє становище як «особи без громадянства», — написав він.

Корбан додав, що шукає можливості знову перетнути кордон України. «У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість», — додав він.