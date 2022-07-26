Латвія подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид

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Латвія подала до Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу України проти росії, яка стосується звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це повідомила суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська.

Як пояснила суддя, згідно зі статутом суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому разі тлумачення, надане рішенням суду, буде так само обовʼязковим для них.

Уряд Латвії зазначив, що країна «має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні суду під час розгляду». Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті, так і щодо юрисдикції. Наразі урядам України і рф запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.