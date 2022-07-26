Латвія подала заяву на участь у справі України проти росії про геноцид
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Vad Z
Латвія подала до Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу України проти росії, яка стосується звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.
Про це повідомила суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська.
Як пояснила суддя, згідно зі статутом суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому разі тлумачення, надане рішенням суду, буде так само обовʼязковим для них.
Уряд Латвії зазначив, що країна «має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні суду під час розгляду». Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті, так і щодо юрисдикції. Наразі урядам України і рф запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.
- 26 лютого 2022 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення росією Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Також Україна відразу подала клопотання про запобіжні заходи, в яких просила суд ООН наказати росії зупинити війну в Україні. Саме «геноцидом» населення окупованого Донбасу путін обґрунтовує російське вторгнення в Україну.
- 16 березня Міжнародний суд ООН зобовʼязав росію припинити бойові дії на території України до ухвалення рішення у справі про «геноцид».