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Ранкове зведення Генштабу: Росіяни пішли на штурм в районі парку «Святі гори», але були відкинуті

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 26 липня: