Росія без попереджень підвищила тиск на ділянці газогону на кордоні з Україною. Це може призвести до «позаштатних ситуацій»

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«Газпром» без попереджень підвищив тиск на магістральному газопроводі «Уренгой — Помари — Ужгород» на ділянці держкордону України та росії. Про це оператор українських газотранспортних систем повідомив увечері 25 липня.

Так, несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до «позаштатних ситуацій» на магістральному газопроводі. Наприклад, у 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

«Такі непогоджені дії «Газпрому» викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської газотранспортної системи повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС», — наголосив генеральний директор українського оператора Сергій Макогон.