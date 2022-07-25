T-Mobile виплатить $350 мільйонів за масштабний витік даних клієнтів

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Американський телеком-оператор T-Mobile погодився виплатити $350 мільйонів для врегулювання судового позову, який стосується витоку особистих даних клієнтів.

Про це пише CNN.

T-Mobile також погодився витратити додаткові $150 мільйонів на кібербезпеку до кінця 2023 року. Судові документи з описом запропонованої угоди були подані до окружного суду Західного округу Міссурі.

«Інтереси клієнтів є першими у всьому, що ми робимо, і захист їхньої інформації є пріоритетом. Як і будь-яка компанія, ми не захищені від цих злочинних атак. Наші зусилля щодо захисту від них тривають, і за останній рік ми подвоїли нашу масштабну програму кібербезпеки», — йдеться в заяві T-Mobile.

Компанія додала, що створила «офіс трансформації кібербезпеки», підпорядкований генеральному директору Майку Сіверту, і найняла фірму з кібербезпеки Mandiant, а також консалтингові фірми Accenture і KPMG «для розробки стратегій і виконання планів» для покращення кібербезпеки.