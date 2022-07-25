Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз
- Автор:
- Олег Панфілович
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Україна домовилася про безвізовий режим з Гватемалою.
Про це повідомив Офіс президента.
Угоду підписали під час візиту до України президента Гватемали Алехандро Джамматтеї. За словами Зеленського, Україна та Гватемала започаткували торговельно-економічний діалог для втілення проєктів без посередників. Приїзд Джамматтеї став першим візитом глави держави Латинської Америки до України за 12 років.
- Наприкінці червня Володимир Зеленський і президент Індонезії Джоко Відодо домовилися започаткувати безвізовий режим між країнами.