Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз

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Україна домовилася про безвізовий режим з Гватемалою.

Про це повідомив Офіс президента.

Угоду підписали під час візиту до України президента Гватемали Алехандро Джамматтеї. За словами Зеленського, Україна та Гватемала започаткували торговельно-економічний діалог для втілення проєктів без посередників. Приїзд Джамматтеї став першим візитом глави держави Латинської Америки до України за 12 років.