Мер Мелітополя: Окупанти допускають свій відхід з міста і погрожують підірвати інфраструктуру

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Російські окупанти допускають відхід із Мелітополя, але погрожують знищити заміновану ними міську інфраструктуру.

Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупанти припускають, що будуть виходити з Мелітополя, а те, що вони припускають, це вже добре. Вони кажуть: «Якщо ми будемо з міста виходити, заміновано все, зруйновано буде все». І це точно не про забезпечення безпеки нашої інфраструктури», — заявив він.

За словами мера, військова база окупантів розташована на території ліцею № 5. «Це школа в центрі Мелітополя. Півтора тижні тому вони покинули заклад профтехосвіти — ПТУ № 24. Ми чітко знаємо, де усі їхні військові бази. Але загроза в іншому: вони усю свою військову техніку та військові обʼєкти залишають безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків. І це небезпека, бо вони стріляють, а наші війська не можуть відповідати дзеркально через загрози для цивільного населення», — пояснює Федоров.