«Божевільна історія». Журналіст Грозєв розповів деталі спроби українських спецслужб завербувати російських пілотів

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airforce.ru

Журналіст-розслідувач групи Bellingcat Христо Грозєв підтвердив свою участь у спецоперації українських спецслужб із вербування російських пілотів.

Про це він написав у Twitter.

«Правда полягає в тому, що я брав участь у цій божевільнішій, ніж вигадка, історії про потрійних агентів, фальшиві паспорти та підставних дівчат — як режисер документальних фільмів. Так, ми знімали хроніку однієї з найбезглуздіших контррозвідувальних операцій усіх часів. І процес досі триває», — написав Грозєв.

Журналіст назвав цю спецоперацію «серйозним провалом для фсб росії», оскільки спецслужба розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та таємні активи.

Грозєв розповів, що переговори між українськими спецслужбами та пілотами рф розпочалися, як і очікувалося, але їхній тон швидко змінився. Зокрема, перші підозри виникли після вимоги одного з пілотів вивезти з рф не дружину, а «коханку». Нею виявилася агентка фсб.

Тоді українці зрозуміли, що пілоти більше не говорили від свого імені, а були «настановлені» – ймовірно, офіцерами фсб. Після цього українці почали «згодовувати» російським пілотам фейкові карти дислокації систем ППО, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. Водночас росіяни, ймовірно, надсилали такі ж підроблені карти.

«Одного разу українці навіть переконали фсб відправити дружину одного з пілотів разом із цілою командою фсб до Мінська чекати обіцяної «зустрічі» з українськими кураторами. фсб марно прочекала 4 дні», — написав Грозєв. На його думку, російська спецслужба таким чином сподівалася розкрити українських агентів, але їй це не вдалося.