Мер Мелітополя: У Василівці росіяни заблокували понад 5 000 людей. Пʼятеро з них загинули у черзі на виїзд до Запоріжжя

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На російському блокпості у Василівці 1 200 автівок і понад 5 000 людей очікують на виїзд до Запоріжжя. У черзі уже померли пʼятеро людей.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, декому все ж вдається виїхати з окупованої території, але росіяни пропускають від 20 до 150 машин на день. Це приблизно 500 людей, але попит на виїзд значно більший, і черга у Василівці зростає щодня.

«Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: «Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці», — розповів мер Мелітополя.

Федоров також розповів, що обласна військова адміністрація зверталася і у Червоний Хрест, і в ООН з проханням вирішити це питання. А наприкінці минулого тижня вони разом із Міністерством реінтеграції звернулися до міноборони рф з проханням організувати евакуаційний коридор, щоб українці могли виїхати через Василівку без обмежень, однією чергою.

Але росіяни цинічно відповіли, що не виявили у місті Мелітополі охочих до виїзду на територію, підконтрольну Україні.

«І ми чітко розуміємо, що чим активнішими будуть бойові дії у Херсоні, в Новій Каховці, Мелітополі або Пологах, тим більшою буде черга. І тим більше рашисти накопичуватимуть наших людей і використовуватимуть як живий щит», — зазначив Іван Федоров.