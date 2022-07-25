Польща передала Україні танки PT-91

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Польща передала Збройним силам України партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy.

Передачу підтвердив речник Агентства озброєнь Міністерства борони Польщі Кшиштоф Платек, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Платек не розкрив деталі поставки і кількість переданих танків, але заявив, що у Польщі виник «дефіцит у понад 200 танків», який планують закрити поставками з Південної Кореї.