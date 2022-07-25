Окупанти обстріляли із ЗРК С-300 Чугуїв, завдавши значних руйнувань. Є поранені

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Війська росії вночі обстріляли Чугуїв (Харківська область), завдавши обʼєктам міста значних руйнувань.

Про це повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов, начальник слідчого управління Сергій Болвінов і мер міста Галина Мінаєва.

За даним правоохоронців, ворог вів обстріл із зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії С-300, на що вказують фрагменти ракет. Болвінов повідомив, ЗСУ вдалося збити кілька снарядів, але інші влучили у Будинок культури, в підвалі якого ховалися цивільні, в Будинок офіцерів та ліцей. Крім того, пошкоджені житлові будинки.

Наразі відомо про двох поранених. Ще трьох людей рятувальники дістали з-під завалів, вони не постраждали.