Окупанти обстріляли із ЗРК С-300 Чугуїв, завдавши значних руйнувань. Є поранені
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- Костя Андрейковець
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Війська росії вночі обстріляли Чугуїв (Харківська область), завдавши обʼєктам міста значних руйнувань.
Про це повідомили керівник ОВА Олег Синєгубов, начальник слідчого управління Сергій Болвінов і мер міста Галина Мінаєва.
За даним правоохоронців, ворог вів обстріл із зенітно-ракетних систем середнього радіуса дії С-300, на що вказують фрагменти ракет. Болвінов повідомив, ЗСУ вдалося збити кілька снарядів, але інші влучили у Будинок культури, в підвалі якого ховалися цивільні, в Будинок офіцерів та ліцей. Крім того, пошкоджені житлові будинки.
Наразі відомо про двох поранених. Ще трьох людей рятувальники дістали з-під завалів, вони не постраждали.
- Раніше у ОК «Південь» повідомляли, що росіяни для обстрілів міст використовують нетипову зброю — С-300 із розривними ракетами, які мають додаткову руйнівну дію. Саме такими ракетами обстрілювали Миколаїв.
- 24 липня ЗСУ у відповідь знищили російську батарею С-300, яка базувалася у Херсонській області.