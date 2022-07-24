The Insider: В «лнр» у підвалах утримують російських військових, які відмовилися воювати

Новини

The Insider

В окупованій росією Луганській області в підвалах під вартою тримають російських військових-контрактників, які відмовилися воювати проти України.

Про це пише російське видання The Insider з посиланням на батька одного із солдатів.

Відмовників тримають у місті Брянка вже понад місяць. За даними журналістів, після трьох місяців служби контрактникам обіцяли відпустку та можливість відмовитися від участі у війні, але коли ті написали відмовні, їх затримали та вивезли до Брянки. За словами родичів, там їх утримують у жахливих умовах, періодично змушуючи повернутися на фронт.

Родичі також розповідають про катування і побої військових, яких у підвалах щонайменше декілька сотень.

Військове командування відмовляється відпускати контрактників додому, побоюючись, що решта наслідуватиме їхній приклад. Батько одного з військових розповів, що при цьому командування рф заявляє, що не причетне до затримання. Родичам кажуть, що контрактників утримують «луганські військові».