Внутрішні переселенці зможуть змінювати місце проживання у «Дії»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони України
Переселенці всередині країни зможуть змінити адресу фактичного місця проживання та стати на облік для виплати допомоги від держави у застосунку «Дія».
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації спільно вирішили додати ці функції у «Дію».
Також внутрішні переселенці, які подавали заяви через «Дію» до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, після повторного подання документів до органа соцзахисту або ЦНАПу зможуть отримати і те, і інше — з дати подачі заяви в «Дії».