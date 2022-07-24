Новини

За добу Сили оборони України знищили 280 окупантів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty / Anadolu Agency / Contributor

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 151 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 39 520 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.