За добу Сили оборони України знищили 280 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 151 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 39 520 осіб, а також:
- танків — 1 722 (+14);
- бойових броньованих машин — 3 942 (+13);
- артилерійських систем — 869 (+5);
- реактивних систем залпового вогню — 255 (+2);
- засобів ППО — 113;
- літаків – 221;
- гелікоптерів — 188;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 714;
- крилатих ракет — 170 (+3);
- кораблів /катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 823 (+3);
- спеціальної техніки — 73 (+1).
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.