За добу Сили оборони України знищили 280 окупантів

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 151 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 39 520 осіб, а також:

танків — 1 722 (+14);

бойових броньованих машин — 3 942 (+13);

артилерійських систем — 869 (+5);

реактивних систем залпового вогню — 255 (+2);

засобів ППО — 113;

літаків – 221;

гелікоптерів — 188;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 714;

крилатих ракет — 170 (+3);

кораблів /катерів — 15;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 823 (+3);

спеціальної техніки — 73 (+1).

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.