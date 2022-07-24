Українські бійці ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська
- Автор:
- Софія Телішевська
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Dmitry Markov / Facebook
Збройні сили України поблизу Лисичанська ліквідували загін сахалінського ОМОНу російських окупантів. Росіяни не дорахувалися щонайменше 12 своїх силовиків.
Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.
Також, за його словами, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Наразі триває підрахунок кількості ліквідованих окупантів.
«Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу», — написав Гайдай.
- 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про вихід українських військ із Лисичанська через «кратну перевагу» російських окупантів. Проте ворог не зміг захопити всю Луганську область. Минулої доби ЗСУ відбили два наступи росіян.