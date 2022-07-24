Українські бійці ліквідували загін сахалінського ОМОНу біля Лисичанська

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Dmitry Markov / Facebook

Збройні сили України поблизу Лисичанська ліквідували загін сахалінського ОМОНу російських окупантів. Росіяни не дорахувалися щонайменше 12 своїх силовиків.

Про це повідомив голова Луганської області Сергій Гайдай.

Також, за його словами, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Наразі триває підрахунок кількості ліквідованих окупантів.

«Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії. А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу», — написав Гайдай.