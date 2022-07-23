ООН отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства в Україні під час війни

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Організація Обʼєднаних Націй після 24 лютого отримала понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, яке вчинили російські окупанти в Україні, і це лише «верхівка айсберга».

Про це заявила спецпредставниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен у відеозверненні до учасників Другого саміту перших леді та джентльменів, повідомляє Укрінформ.

«З 24 лютого ООН отримала понад 150 звинувачень у сексуальному насильстві, скоєному проти жінок, дітей і чоловіків. Це зґвалтування під дулами автоматів у присутності членів родини — наслідки атаки України російськими військами», — сказала Паттен і додала, що це лише «верхівка айсберга».

За словами спецпредставниці Генсека ООН, це одна з найбільш руйнівних форм насильства, яке під час військових конфліктів скоюють здебільшого проти жінок та дівчат, але також і проти чоловіків та хлопчиків.

«Ми не можемо допустити, щоб через замовчування і бездіяльність ці проблеми і далі нагромаджувалися. Фізичний та психологічний аспекти тих, хто вижив, їхніх сімей, та громад — це складові балансу. Відновлення цього балансу потребує послідовної політичної волі та виділення ресурсів на допомогу сімʼям і жертвам цих злочинів», — додала Паттен.