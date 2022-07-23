Ракетний удар по Кропивницькому забрав життя трьох людей, ще 16 поранені

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Ковальчук Віктор / УНІАН

В результаті російського удару по Кропивницькому щонайменше троє людей загинули, а 16 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених. Серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати всю необхідну допомогу. Життю поранених нічого не загрожує», — повідомив він.

Райкович додав, що рятувальники та піротехнічні служби вже почали роботу. У місті є водопостачання та електроенергія.