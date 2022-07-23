У Лисичанську знищили штаб російського полку — загинули 50 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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SOPA Images / Getty Images
У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині ЗСУ знищили штаб російського полку і ліквідували 50 військових.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
«Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у пів сотні орків», — зазначив Гайдай.
За його словами, у момент удару в будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу рф.
- 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив про вихід українських військ із Лисичанська через «кратну перевагу» російських окупантів. Проте ворог не зміг захопити всю Луганську область. Минулої доби ЗСУ відбили два наступи росіян.