У Лисичанську знищили штаб російського полку — загинули 50 окупантів

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У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині ЗСУ знищили штаб російського полку і ліквідували 50 військових.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Хлопок в окупованому Лисичанську. Масовий «інфаркт» у пів сотні орків», — зазначив Гайдай.

За його словами, у момент удару в будівлі суду окупанти проводили нараду. Таким чином вдалося знищити штаб шостого полку другого армійського корпусу рф.