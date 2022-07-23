Російська армія вже втратила на війні в Україні майже 39,5 тисячі солдатів і понад 1 700 танків

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Стас Козлюк / «Бабель»

Російська армія на війні в Україні вже втратила 39 200 солдатів. Також українські військові знищили понад 1 700 російських танків.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Загальні втрати росіян такі: