Окупанти заявили про блокування Google, YouTube і Viber в захопленій частині Херсонської області

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Окупаційна адміністрація росіян заявила про блокування Google, YouTube і Viber на захоплених територіях Херсонської області.

Про це пропагандистам із «РИА Новости» заявив колаборант кирило стремоусов, якого росіяни призначили головою тимчасової проросійської адміністрації.

Блокування сервісів він пояснив «використанням цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та її американських кураторів». За його словами, пошукову систему і сервіси заблокували на його прохання.