Окупанти заявили про блокування Google, YouTube і Viber в захопленій частині Херсонської області
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Окупаційна адміністрація росіян заявила про блокування Google, YouTube і Viber на захоплених територіях Херсонської області.
Про це пропагандистам із «РИА Новости» заявив колаборант кирило стремоусов, якого росіяни призначили головою тимчасової проросійської адміністрації.
Блокування сервісів він пояснив «використанням цих соціальних мереж як елементів інформаційного тероризму з боку української влади та її американських кураторів». За його словами, пошукову систему і сервіси заблокували на його прохання.
- Напередодні легітимна влада області закликала мешканців виїхати з регіону або готувати укриття, щоб пережити наступ ЗСУ. Останнім часом ЗСУ мають все більше успіхів на цьому напрямку.