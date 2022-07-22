Міністр Ірина Верещук: В Україні можуть запровадити кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта

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Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні на закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

«Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові», — написала вона у своєму Telegram.

Наразі триває робота над відповідним законопроєктом. Дискусії ще попереду.