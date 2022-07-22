Українські ВМС опановують у Британії тральщики Sandown. Їх запланували передати ще минулого року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українські військові моряки опановують у Шотландії два мінні тральщики типу Sandown, які Військово-морський флот Великої Британії має передати Україні.
Про це пише ВВС.
Українські військові відпрацьовують вправи зі зброєю, механізмами і керуванням суден. Морякам ЗСУ в цьому допомагають понад тисячу британських військовослужбовців.
За ці кораблі Україна і Британія домовилися ще минулого року. Планувалося, що тральщики прибудуть до України в серпні цього року, але це ще довоєнні домовленості. Наразі пересування цих суден не розголошуються.
- Кораблі типу Sandown призначені для розмінування морських мінних загороджень та мінування секторів. Вони мають водотоннажність 450 тонн, завдовжки 52,6 метра і завширшки 10,5 метра. Швидкість тральщиків цього типу — до 13 вузлів (24 км/год) на дизельній тязі та до 6,5 на електричній. Екіпаж складається з 34 осіб, а на озброєнні стоять три кулемети калібру 12,7 мм.
- За договором Україна отримає мінні мисливці HMS Blyth і HMS Ramsey — кораблі пройдуть повну ревізію техстану, ремонт, модернізацію та дооснащення. Їх вивели зі складу Королівського флоту в серпні 2021 року.