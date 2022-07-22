Українські ВМС опановують у Британії тральщики Sandown. Їх запланували передати ще минулого року

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Українські військові моряки опановують у Шотландії два мінні тральщики типу Sandown, які Військово-морський флот Великої Британії має передати Україні.

Про це пише ВВС.

Українські військові відпрацьовують вправи зі зброєю, механізмами і керуванням суден. Морякам ЗСУ в цьому допомагають понад тисячу британських військовослужбовців.

За ці кораблі Україна і Британія домовилися ще минулого року. Планувалося, що тральщики прибудуть до України в серпні цього року, але це ще довоєнні домовленості. Наразі пересування цих суден не розголошуються.