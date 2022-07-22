Новини

Вечірнє зведення Генштабу: росія продовжує обстрілювати Харківщину, штурмом намагається просунутися в напрямку Покровського

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував зведення станом на вечір 22 липня.