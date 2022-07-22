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З 25 липня діятимуть нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

З 25 липня перетнути польський кордон з домашніми улюбленцями можна буде тільки, якщо у вас є при собі три документи про стан тварини.

Ідеться про:

Для спрощення процедури перетину кордону польські митні та ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

Якщо ж ви будете їхати далі, у країни, де такі вимоги є, тоді зможете провести все тестування в Польщі.