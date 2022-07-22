США розглядають передачу Україні штурмовиків A-10 Warthog

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Військово-повітряні сили США обговорюють передачу Україні флоту штурмовиків A-10 Thunderbolt II, який призначений для знищення танків, бронемашин та інших наземних цілей.

Про це пише The New York Times.

A-10 розроблялися в роки Холодної війни спеціально для знищення радянських танків, які зараз активно використовує росія в Україні. Ідея передачі цих літаків детально обговорюється, оскільки США роками намагаються позбутися A-10, щоб вивільнити кошти для закупівлі та обслуговування більш багатоцільових літаків і не витрачати їх на модернізацію флоту Thunderbolt.

За адміністрації Барака Обами A-10 навіть намагалися списати, але члени Республіканської партії цього не дозволили.

Цього тижня голова ВПС США Френк Кендалл у кількох заявах допускав можливість передачі А-10 Україні. Начальник штабу американських ВПС генерал Чарльз Браун також говорив про передачу Україні бойових літаків. Йшлося і про можливість передачі Києву винищувачів F-16.

A-10 Thunderbolt II вважаються доволі живучими літаками. Під час операції «Буря в пустелі» 1990—1991 років вони знищили близько 900 іракських танків, 1 200 артсистем та 2 000 інших машин. США їх постійно модернізують, але планують списати 21 штурмовик у 2023 фінансовому році (початок 1 жовтня).

A-10 мають на озброєнні протитанкові ракети AGM-65 Maverick з дальністю польоту близько 30 км, а також легендарну 30-мм семиствольну гармату GAU-8 Avenger, яка робить 3 900 пострілів на хвилину. Саме вона зробила A-10 знаменитим завдяки своєму звуку Brrrrrrt.