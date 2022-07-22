«ЧЕСНО»: Держава конфіскує майно забороненої Компартії — це десятки мільйонів гривень

Новини

Комуністична партія Російської Федерації

У рішенні суду про заборону Комуністичної партії України йдеться також про конфіскацію всього майна політсили. Серед усіх заборонених партій Компартія має його найбільше — це десятки мільйонів гривень.

Відповідні розрахунки провели у громадському русі «ЧЕСНО».

Згідно з ухвалою суду, партія володіє 61 обʼєктом нерухомості — це квартири, офіси, гаражі та земельні ділянки. Загальна площа лише офісів і квартир становить понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Також КПУ має один гараж і три земельні ділянки.

Майно Компартії розташоване по всій країні — від Закарпаття до Луганщини та від Криму до Сумщини. Однак найбільше її обʼєктів — на окупованій території, а особливо на Донбасі й у Криму. Наразі більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях — 34 обʼєкти із 61).

Також у власності партії є 16 автомобілів. Це вітчизняні «Славути» 2004—2008 років випуску, дві «Газельки» та LADA Samara 2012 року виробництва.

Загальну вартість усього майна Компартії порахувати складно, оскільки частина зараз перебуває на окупованих територіях, а частина в незрозумілому стані. Однак це тягне на десятки мільйонів гривень, які отримає держава.