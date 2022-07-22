Угода про зерно: від України домовленість підпише міністр інфраструктури Кубраков, а від росії — міністр оборони шойгу
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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До Туреччини, у місто Стамбул прибула українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим — на переговори щодо розвʼязання зернового питання. Від росії туди прибув міністр оборони сергій шойгу.
У рамках візиту українська сторона вже провела зустріч з генеральним секретарем Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гуттерешем щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантій безпеки для суден. В ООН заявили, що підтримують деблокаду українських портів і наголосили, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН.
На цій зустрічі сьогодні, 22 липня, сторони мають підписати угоду про розблокування портів для експорту продовольства. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Україна не підписує договір з росією по зерну. Україна підписує договір із Туреччиною та ООН, а росія — дзеркальний договір із Туреччиною та ООН.
- 14 липня сторони попередньо домовились про розблокування трьох українських портів: «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ». Механізм такий: зерно може відправлятися з трьох портів у конвоях у супроводі українських військових кораблів. На їхньому маршруті діятиме захист, частково проведуть розмінування. Військово-морські сили Туреччини перевірятимуть порожні кораблі, які прибувають в українські порти. ООН створить командно-контрольний центр у Стамбулі для моніторингу рівня загрози для суден.
- Війська росії з початку вторгнення блокують експорт з портів України, через що продукцію доводиться експортувати залізницею та автошляхами. Західні партнери пропонували побудувати зерносховища біля кордону, домовитися з росією, але на військове розблокування шляхів не готові. Тим часом росія продовжує викрадати українське зерно, вивозячи його до Криму, Сирії та Туреччини.