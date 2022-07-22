Угода про зерно: від України домовленість підпише міністр інфраструктури Кубраков, а від росії — міністр оборони шойгу

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До Туреччини, у місто Стамбул прибула українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим — на переговори щодо розвʼязання зернового питання. Від росії туди прибув міністр оборони сергій шойгу.

У рамках візиту українська сторона вже провела зустріч з генеральним секретарем Організації Обʼєднаних Націй Антоніу Гуттерешем щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантій безпеки для суден. В ООН заявили, що підтримують деблокаду українських портів і наголосили, що безпека є беззаперечним пріоритетом ООН.

На цій зустрічі сьогодні, 22 липня, сторони мають підписати угоду про розблокування портів для експорту продовольства. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк уточнив, що Україна не підписує договір з росією по зерну. Україна підписує договір із Туреччиною та ООН, а росія — дзеркальний договір із Туреччиною та ООН.