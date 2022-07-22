Голова Ради Руслан Стефанчук: До кінця року парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
До кінця року парламент ухвалить необхідні закони, потрібні для старту переговорів про вступ до Євросоюзу. Основна активність по євроінтеграційному трекові в сесійній залі розпочнеться у вересні.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у пʼятницю, 22 липня.
«Ми чітко знаємо, як нам виконати ті сім вимог, які отримала Україна майже місяць тому. Верховна Рада України готує необхідний перелік законопроєктів, зокрема, ідеться про реформу Конституційного суду — маємо запровадити конкурсну систему добору. Ми повинні інтегрувати міжнародні стандарти в питанні боротьби з відмиванням коштів, внести зміни до закону про олігархів тощо», — додав Стефанчук.
Нагадаємо, у Кабміні вважають, що Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу не раніше 2029 року — до цього часу потрібно імплементувати багато реформ і законів. Щодо початку перемовин про вступ, він можливий на початку 2023 року. До цього часу Україна повинна виконати всі умови Єврокомісії.
- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Відповідне рішення ухвалили на саміті лідерів країн-членів ЄС. Також цей статус отримала Молдова. Грузія теж зможе отримати цей статус, якщо виконає певні умови.