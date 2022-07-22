«Тищенко — помилка «Слуги народу», а Гайдая треба замінити». Нардеп Безугла пояснила свої претензії до них

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Стас Козлюк / «Бабель»

Народний депутат Марʼяна Безугла вважає, що Микола Тищенко є помилкою партії «Слуга народу», а голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая необхідно звільнити.

Про це вона розповіла в інтервʼю «Бабелю».

«Я вважаю, що він — наша [партії «Слуга народу»] помилка», — сказала вона про Тищенко.

За словами Безуглої, будучи медійним обличчям, маючи певний стиль, Микола Тищенко міг би займатися, наприклад, громадським харчуванням у Києві. «Але щось пішло не так», — резюмувала вона.

Щодо керівника Луганської ОВА Сергія Гайдая Марʼяна Безугла зазначила, що його не було в Лисичанську і вона мала постійні проблеми в комунікації з ним.

«Він дуже чутливо ставиться до того, коли коментують його місцеперебування. Тільки після того, коли президент приїхав у Лисичанськ, туди приїхав Гайдай. Тут іще складне питання — звільняти його зараз чи пізніше», — сказала нардеп.

Вона вважає, що в умовах воєнного стану необхідно замінити Гайдая на військового для вирішення питань у Луганській області.

«Точно міняти, тепер чи пізніше. Він [Гайдай] має відповідальність за документообіг, усе те, що він зробив і чого він не зробив, понести», — зазначила Марʼяна Безугла.