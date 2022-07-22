Нардеп Безугла заявила, що законопроєкт про реформу СБУ «скорегують» на основі здобутого під час війни досвіду

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СБУ

Народний депутат Марʼяна Безугла заявила, що законопроєкт про реформу СБУ, який Рада не встигла ухвалити у другому читанні до початку вторгнення, скорегують. У ньому врахують отриманий під час війни досвід.

Про це вона розповіла в інтервʼю «Бабелю».

За її словами, законопроєкт вийшов на фінальну стадію в січні 2022 року, але тоді ситуація у країні вже була «розхитана», тому його так і не змогли ухвалити. Безугла зазначила, що СБУ як інституція досі лишається проблемною, а деякі з проблем під час війни лише посилилися.

«Деякі напрями в СБУ працюють, а деякі ні, деякі більш актуальні, а деякі ні. Наприклад, питання контррозвідки вийшло на перший план. Чи актуальна реформа? Так. Чи буде в тій же формі ухвалено законопроєкт. Його скорегують. Можливо, це буде низка законопроєктів, такі кластери на основі здобутого досвіду, які будуть запускатись щодо Служби безпеки України», — пояснила вона.