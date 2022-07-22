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Втрати армії росії в Україні сягнули 39 000 вбитими

Автор:
Анна Холоднова
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Getty / Anadolu Agency / Contributor

Станом на 22 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 39 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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