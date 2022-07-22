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Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурми на півдні та сході, росіяни наступають у напрямку Вуглегірської ТЕС

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 22 липня.