WSJ: З сьомого пакету санкцій ЄС в останній момент прибрали найбільшого російського виробника титану
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Під час узгодження сьомого пакета санкцій проти росії Європейський Союз заблокував введення обмежень проти найбільшого російського виробника титану «ВСМПО-Авісма».
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейський чиновників.
Проти накладення санкцій на «ВСМПО-Авісма» виступили Франція і ще кілька країн. Для Франції ця компанія є важливішим постачальником титану для найбільшого виробника комерційних літаків Airbus. Інші країни також закуповують продукцію виробника титану і не хотіли отримати від рф припинення поставок.
Виключення «ВСМПО-Авісма» з санкційного списку у ЄС виправдовують тим, що титан не є основним джерелом доходу для російської економіки. У 2020 році експорт становив $415 мільйонів.
- «ВСМПО-Авісма» постачає матеріали для російських реактивних винищувачів, які воюють в Україні.
- 21 липня Євросоюз увів сьомий пакет антиросійських санкцій. Під нові обмеження потрапили загалом 57 фізичних та юридичних осіб.