В Україні лише 11% закладів освіти мають власні бомбосховища
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Кравс Євгеній / УНІАН
В Україні лише 11% закладів освіти мають власні бомбосховища. Про це 21 липня заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
Отже, за його словами, основну частину учнів планують захищати у найпростіших укриттях. З огляду на реалії, до початку офлайн-навчання сьогодні готові лише 23% освітніх закладів країни, додав Крук.
Глава ДСНС закликав підвищити темпи підготовки закладів освіти та прискорити проведення обстежень бомбосховищ.
«Сприятиме цьому і рішення Міносвіти та місцевих влад щодо того, які саме заклади освіти та на яких територіях планують працювати у звичному режимі, а які – дистанційно», — наголосив Крук. Зокрема, це стосується Запорізької, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської, частково – Сумської та Чернігівської областей.
- Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.