Президент Італії розпустив парламент. Країну очікують дострокові вибори

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Президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту.

Про це пише Rai.

Своє рішення Маттарелла ухвалив після консультацій зі спікерами обох палат італійського парламенту. Тепер в Італії мають відбутися дострокові вибори. Італійські ЗМІ називають найбільш імовірною датою їх проведення 25 вересня.

Перед цим, 21 липня, Маттарелла прийняв відставку (з другого разу) премʼєра Маріо Драгі. Його попросили залишитися на посаді голови тимчасового уряду.