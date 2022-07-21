Президент Італії розпустив парламент. Країну очікують дострокові вибори
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Президент Італії Серджо Маттарелла підписав указ про розпуск парламенту.
Про це пише Rai.
Своє рішення Маттарелла ухвалив після консультацій зі спікерами обох палат італійського парламенту. Тепер в Італії мають відбутися дострокові вибори. Італійські ЗМІ називають найбільш імовірною датою їх проведення 25 вересня.
Перед цим, 21 липня, Маттарелла прийняв відставку (з другого разу) премʼєра Маріо Драгі. Його попросили залишитися на посаді голови тимчасового уряду.
- 14 липня Драгі подав у відставку після того, як рух «5 зірок» (найбільша партія в коаліційному уряді країни) відкликав свою підтримку пакета, який розробили, щоб подолати кризу вартості життя в Італії. Драгі заявив, що не очолюватиме уряд, до якого не входить «5 зірок». Маттарелла тоді відставку Драгі відхилив і закликав його залишитися.
- 20 липня сенат Італії висловив довіру премʼєр-міністру Маріо Драгі. Перед голосуванням Драгі попросив законодавців підтримати коаліційний уряд, щоб уникнути дострокових виборів.