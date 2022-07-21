В Іспанії під час національного забігу з биками загинули троє чоловіків

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Sam valadi / Flickr

В Іспанії за останні два дні троє чоловіків померли від ран, отриманих під час забігу з биками (енсьєрро). Про це повідомляє BBC.

Троє загиблих чоловіків зазнали тяжких поранень під час подій останніх двох тижнів. В одному з інцидентів у муніципалітеті Пікасент 56-річного чоловіка, який стояв посеред вулиці, бик підкинув у повітря. Чоловік отримав черепно-мозкову травму і помер 20 липня у лікарні Валенсії — через девʼять днів після події.

50-річний чоловік також помер у лікарні після того, як бик проткнув його легеню у муніципалітеті Меліані. 64-річний француз помер у понеділок 19 липня від ран, отриманих у Педрегері.

Всі вони брали участь у традиційному для регіону Валенсії bous al carrer (забігу биків), коли бики мчать містами з людьми, що біжать поперед них. Групи захисту прав тварин вже давно скаржаться на небезпеку як для людей, так і для тварин — за останні вісім років у регіоні померло 20 людей.

Іспанська партія захисту тварин (Pacma) повторила свій заклик до скасування фестивалів биків, критикуючи організаторів трьох фестивалів у Валенсії за те, що вони наражають на небезпеку життя мешканців і знущаються з тварин.