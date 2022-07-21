Президент Італії Маттарелла прийняв відставку премʼєра Маріо Драгі
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Quirinale
Премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі 21 липня офіційно подав у відставку під час зустрічі з президентом Серджіо Маттареллою. Маттарелла її прийняв.
Про це повідомляє DW.
Очікують, що Маттарелла оголосить нові вибори, які, ймовірно, відбудуться восени. Президент Італії попросив Драгі поки що залишитися на посаді глави тимчасового уряду.
- 14 липня Драгі подав у відставку після того, як рух «5 зірок» (найбільша партія в коаліційному уряді країни) відкликав свою підтримку пакета, який розробили, щоб подолати кризу вартості життя в Італії. Після цього Драгі заявив, що не очолить уряд, до якого не входить «5 зірок». Проте президент країни Серджіо Маттарелла відставку Драгі відхилив і закликав його залишитися та знайти інше рішення.
- Bloomberg писав, що розпад коаліції може призвести до дострокових виборів восени, але деякі партії прагнутимуть уникнути цього. Улітку у країні ще ніколи не проводили виборів, оскільки відповідно до Конституції країни новий держбюджет має бути сформований уже в середині осені, а вибори влітку унеможливлять переговори щодо ухвалення нового бюджету до встановленого терміну.
- 20 липня сенат Італії висловив довіру премʼєр-міністру Маріо Драгі. Перед голосуванням Драгі попросив законодавців підтримати коаліційний уряд, щоб уникнути дострокових виборів.