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За минулу добу у війні з Україною росія втратила ще сотню своїх військових і 4 танки

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 21 липня росія у війні проти України втратила вбитими приблизно 38 850 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: