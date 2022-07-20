Пентагон: США і союзники загалом пообіцяли Україні 20 реактивних систем

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Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі за підсумками четвертої зустрічі у форматі «Рамштайн» заявив, що Україні Сполучені Штати і союзники мають загалом надати 20 реактивних систем залпового вогню. Дванадцять з них Україна вже має — це HIMARS.

Сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що США передадуть ЗСУ ще чотири HIMARS. З урахуванням нових поставок Україна загалом матиме 16 таких РСЗВ.

У США задоволені тим, як Збройні сили України використовують РСЗВ, оскільки ними українські воїни «блокують всі атаки росіян на Донбасі».

«Ми прагнемо дати Україні ще більше потужностей, щоб відбивати атаки загарбника. Ще більше зброї — артилерійських установок, боєприпасів — щоб Україна могла утримати свої території та відвоювати окуповані», — казав Остін.

Окрім цього Україні дадуть дві системи ППО NASAMS.