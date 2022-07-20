Польща спростила для українців процедура отримання Карти поляка

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Польща спростила для українців процедуру отримання Карти поляка — тепер її можна отримати на території польської держави.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

«Згідно з оновленням, українці можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні», — йдеться у повідомленні.

Нові правила набувають чинності з 29 липня.