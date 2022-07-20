МОЗ дозволив другу бустерну дозу вакцини від COVID людям від 60 років та хронічно хворим

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В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти коронавірусної хвороби усім людям віком від 60 років, а також людям віком 18—59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Для другої бустерної дози рекомендують застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози. Кому радять зробити це щеплення:

людям віком понад 60 років;

людям, які мешкають у закладах догляду за літніми людьми;

людям з інвалідністю;

людям з імуносупресією;

людям віком 18—59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;

людям віком 18—59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Дослідження показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом.

А от попередні дослідження свідчать, що у молодих людей без хронічних хвороб користь від другої бустерної дози мінімальна. Тому здоровим людям до 60 років, вагітним без супутніх захворювань, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID-19, та медичним працівникам наразі не рекомендують отримувати бустерну дозу щеплення від коронавірусу.