На Шрі-Ланці обрали нового президента. Ним став чинний премʼєр, проти якого теж протестували люди

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Indian Express

Парламент Шрі-Ланки проголосував за обрання нового президента країни. Ним призначили чинного премʼєра Раніла Вікремесінгхе, відставки якого теж вимагали люди під час протестів.

Про це пише BBC.

За його кандидатуру проголосували 134 депутати, тоді як за суперника — 82.

Після обрання Вікремесінгхе заявив парламенту, що країна перебуває «в дуже складній ситуації», додавши, що «у нас попереду великі проблеми». Він зазначив, що прагнутиме відновити політичну стабільність у Шрі-Ланці, щоб вона могла відновити переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про пакет фінансової допомоги. Також він закликав до політичної єдності та до того, щоб опозиційні партії працювали з його урядом на благо країни.

Вікремесінгхе в політиці вже 45 років і шість разів був премʼєр-міністром країни. Однак під час нещодавніх протестів люди вимагали його відставки. Крім цього, вони увірвалися до будівлі уряду та спалили приватний будинок Вікремесінгхе.