ЗСУ ліквідували 38 750 російських загарбників
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 147 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 38 750 осіб, а також:
- 1 700 танків;
- 3 905 бойових броньованих машин;
- 856 артилерійських систем;
- 250 реактивних систем залпового вогню;
- 113 засобів ППО;
- 221 літак;
- 188 гелікоптерів;
- 703 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 167 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 2 775 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 70 одиниць спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.