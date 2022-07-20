Росіяни обстріляли житловий сектор Нікополя. Двоє людей загинули, девʼятеро — поранені
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уночі окупаційні війська росії знову обстріляли з «Градів» житловий сектор Нікопольського району.
Про це повідомив голова області Валентин Резніченко.
Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів.
Попередньо, двоє людей загинули, девʼятеро — поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому лише три роки.
Обстріл ущент зруйнував три приватні будинки, ще з десяток — пошкодив.
Рятувальники продовжують розбирати завали та зʼясовувати масштаби руйнувань.
По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.